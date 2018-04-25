Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair beklentisinin vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.