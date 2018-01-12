Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 21:07 |5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan 'seyahat uyarısı krizi' ile ilgili "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin, "Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ele alınıp alınmayacağı sorusuna ilişkin, Tillerson ile her görüşmede ikili konuları ele aldıklarını ifade etti. Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamız gerekiyor." dedi. 'TÜRKİYE ABD'DEN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR' Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı seyahat uyarısından sonra Türkiye'nin de seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız ve değişik şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman buna turist de dahil Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi. Türkiye'nin Amerikalılar da dahil 2017'de 32 milyon turist ağırladığının ve bu turistlerin tamamının güven içinde ülkelerine döndüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Bu senede ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var. Rezervasyonlardan da görüyoruz. Bunu durdurmak mı istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık ama Tillerson ile görüşeceğiz." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığına ve Türkiye'nin daima bu kişilere kucak açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Şimdi ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli? Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye müttefikimizin basit yöntemlerle seyahat uyarısı yapması doğrusu ciddi bir iş değildir. Biz ona karşılık verdik. Böyle bir şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Vancouver'da tabii Tillerson ile bu konuyu konuşacağız."