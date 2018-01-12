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Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 21:07 | Son Güncelleme 5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan 'seyahat uyarısı krizi' ile ilgili "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin, "Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ele alınıp alınmayacağı sorusuna ilişkin, Tillerson ile her görüşmede ikili konuları ele aldıklarını ifade etti.

Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.

'TÜRKİYE ABD'DEN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR'

Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı seyahat uyarısından sonra Türkiye'nin de seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız ve değişik şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman buna turist de dahil Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Amerikalılar da dahil 2017'de 32 milyon turist ağırladığının ve bu turistlerin tamamının güven içinde ülkelerine döndüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Bu senede ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var. Rezervasyonlardan da görüyoruz. Bunu durdurmak mı istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık ama Tillerson ile görüşeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığına ve Türkiye'nin daima bu kişilere kucak açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli? Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye müttefikimizin basit yöntemlerle seyahat uyarısı yapması doğrusu ciddi bir iş değildir. Biz ona karşılık verdik. Böyle bir şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Vancouver'da tabii Tillerson ile bu konuyu konuşacağız."

ŞEHİT ÜÇ TÜRK DİPOMAT ANISINA ÇELENK BIRAKTI

ABD temasları kapsamında Los Angeles'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yerde, Kaliforniya'da şehit edilen üç Türk diplomat anısına çelenk bıraktı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, şehit diplomatları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 tarihinde Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni asıllı Amerikalı bir terörist tarafından şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Mehmet Baydar ve Bahadır Demir, ırkçı teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu." dedi.

"Böyle bir katilin serbest bırakılmasına müsaade etmeyiz"

28 Ocak 1982'de de eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın trafikte kırmızı ışıkta beklerken Ermeni teröristler tarafından şehit edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kemal Arıkan'ın katillerinden biri olan Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesi yönünde geçen yıl mahkemeden bir karar çıkmıştı. Biz bu süreçte yoğun bir temas içinde olduk, gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluğumuz ve gerekse bizler yoğun bir diplomasi yürüttük. Bir de mektup göndermiştik. Kaliforniya Valisi bu kararı iptal etti ve Sasunyan'ın tutukluluğu devam ediyor. Böyle bir katilin serbest bırakılmasına biz müsaade etmeyiz."

"ŞEHİTLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Asala'ya, PKK'ya ve FETÖ'ye pek çok şehit verildiğini anımsatarak, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara layık olmak için daha fazla çalışacağız." dedi.

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
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ABD Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seyahat uyarısı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
KISASA KISAS İŞTE BU BE BİZ TÜRKÜZ DÜNYAYI YÖNETMİŞ MİLLETTİK YENİDEN HAKİMİYETİ SAĞLAYABİLİRİZ İSTİKLAL MARŞI KORKMA DİYE BAŞLAR YIRTARIZ DAĞLARI ENGİNLERE SIĞMAZ TAŞARIZ GENÇLER KENİNİZE GÜVENİN DÜNYAYI YÖNETMEK ADALETİ TEKRAR GETİRMEK İÇİN KENDİNE GÜVENMELİSİN ABD REKLAMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL ONLAR YAPABİLİYORSA BİZLERDE YAPABİLİRİZ BİLİMSEL ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAKSIN SAVUNMA SANAYİ MİLLİ OLDU MU YIRTARIZ DAĞLARI BEN GENÇLERE GÜVENİYORUM ....
üstünü örtmek lazım senin rüyada çok kalma olurmu.
ABD İran a yaptığı gibi Türkiye'yi de köşeye sıkıştırmaya çalışıyor ambargoda gelebilir sonunda Afrin harekatını biran önce yapmalıyız
dik dur başkan bunlarla oyun olmaz
ABD. PROGRAMLARINI. MALESEF. İPTAL. ETTİM. GÜVENLİKLİ YENİ. GETİRMİŞ. SEYAHAT. PROGRAMLARIMIZ. ASKIYA. ALDIM. MALESF
amerikanın başında akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hakkında konuşulan (konuşuluyor olması bile yeterli demekki bu konuşmaya yol açabilecek zayıf veya kuvvetli bazı emareler gözükmüş) 80 yaşında yaşlı belki de alzheimera doğru hızla yürüyen çim yong çung gibi 18 yaşında gençlerle de iyi geçinemeyen yaşlı bir amca olunca bu tür şeyleri fazlaca takmamak gerektiğini düşünüyorum sorun sadece bizimle değil merkelin elini sıkmamıştı isviçre olaylarını hakeza biliyorsunuz her gün 1000 ayrı vakası var heee hee demeli aynen iade edilmeli. Doğru yoldasınız aynen devam vize aynısı uygulanmalı
ben gitmek istiyorum güvenli türkiyede yaşamaktansa güvensiz amerikada ölmeyi yeglerim bana vize para verin yarın amerikaya seve seve giderim:)
akp hükümeti açıklama yaptı zafer çağlayan -muammer güler -egemen bağış-suleyman aslan abd ye giderlerse dikkat etsinler.bazı şeyler başlarına gelebilir
Kendi attıkları yalana inanmış durumdalar .
kapatın incirliği gitsin...boş boş gürlemeyin...
Abd ye uyarı yapıyormuşuz sizden ülkenizden daha güvenliyiz amaç nedir acaba ülkemizi biraz karıştırında düşen imajımızı mağdur ayaklarıyla terörle biraz düzeltelim diyemi uyuyan ayıyı üstünüze çekmeye uğraşıyorsunuz bilinen birşey terör size yarıyor.!
ABD ye gitmek için can arıyorlar.
:))))
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