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Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 21:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türkiye'den ABD'nin YPG kararına bir sert tepki daha geldi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, Koalisyon adına açıklama yapamaz. Böyle bir adım atılamaz. Bölgede kaos olur. ABD'nin artık net bir karar verip, tavır koyması lazım. Bu konuyu Tillerson ile görüşeceğiz." dedi.

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor?" dedi.

Çavuşoğlu, "(Terör örgütüne karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

"BU BİR VAROLUŞ MESELESİ"

Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi." diye konuştu.

"ABD KOALİSYON ADINA AÇIKLAMA YAPAMAZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her şeyden önce ABD koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz." dedi.

"SURİYE'Yİ BÖLMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Çavuşoğlu: "Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu YPG

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
amerika ne korkmuştur ama çavuşoğlu karşısında yarın amerika titreyecek hahahahahahah
bırak bu ayakları çavuşoğlu rest çekmişmişş..bölgeyi bu hale getiren sizin polikalarınız değil mi sizler bu millete kusura bakmayında yakışan bir iktidar değilsiniz
Sırada Türkiye var birlik zamanı:(
Yaa arkadaş bırakın rest çekmeyi .Nota vermeyi ADAM GİBİ adım atın.Kapatın incirlik üssünü ve Malatya füze üssünü görelim.ADIM ATIN ADIM!!!
biri sayin bakana söylesin lütfen ABD ordu kuruyor bunun tarafımi kaldı komik duruma düşüyorsun sayin bakanım
ABD. Tarafını çoktan seçmiş hala anlamadınız mı? Adamlar daha ne yapsın da anlatsın?
Bişey çıkmaz
demek seçim 2018 e alındı.
buduruma nasıl ve kimin yüzünden geldik?15 günde şam'da cuma namazı kılacaklar gittimi?
allah için türkiyedeki abd üsleri kapansın
Komiksiniz...başka hiçbir şey değil.sadece komiksiniz
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