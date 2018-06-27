Türkiye'den AB'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyindeki Türkiye kararlarının ardından AB'nin tutumunu "ikiyüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinin 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların Türkiye'ye ilişkin bölümünün bir kez daha Birliğin Türkiye'ye karşı ön yargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıttığı bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, 'AB Genişlemesi' bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hem Türkiye'nin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamanın mümkün olmadığı vurgulandı.

