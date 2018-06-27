HABER

Türkiye'den AB'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "AB'nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek ikiyüzlülük ve tutarsızlıktır" - "Katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyindeki Türkiye kararlarının ardından AB'nin tutumunu "ikiyüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinin 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların Türkiye'ye ilişkin bölümünün bir kez daha Birliğin Türkiye'ye karşı ön yargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıttığı bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, 'AB Genişlemesi' bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hem Türkiye'nin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamanın mümkün olmadığı vurgulandı.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Bursa'da tarım alanları doludan zarar gördüBursa'da tarım alanları doludan zarar gördü
2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor2 milyon yıllık mamut fosilleri, Samsun Şehir Müzesi’ni bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Diğer Haberler
Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.