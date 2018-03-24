Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bir stadyum yakınında meydana gelen terör saldırısı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’da bir stadyum yakınında meydana gelen terör saldırısı nedeniyle dost Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı dilendi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan’ın Helmand vilayetinin Laşkargah şehrindeki bir stadyum yakınında meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.
Söz konusu alçak terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.
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