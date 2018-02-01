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Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 22:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin ilçesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türkiye'den, bölgedeki sivillere SMS gönderildi.

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.

'TERÖRİSTLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ'

Sputnik'te yer alan habere göre; mesajlarda "Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere" ifadeleri yer aldı.

'KOMŞUSUNA SİLAH ÇEKEN, CAMİLERİMİZ YIKAN...'

Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin anımsatıldığı mesajlarda, "Afrinli kardeşlerimiz! Afrin'e ve bölgeye barış, huzur, güven ve refah getirmek için gayret gösteriyoruz. Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 30 Ocak'ta da Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıtmıştı.

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Türkiye mesaj SMS TELEFON Suriye Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Güzel olacak gibi güzel...İyi olacak İyi...Hayırlısı olsun inşallah...
@tayfunaka Cehaletin buram buram koktuğu bir coğrafyada hiç bir şey iyi olmaz.
kime gonderiyorlar ordaki halk zaten savunuyor kendini o yuzden dusuremediniz kac gundur afrini ha birde afrin ilce degil sehir dusundugunuz gibi ypg orda halka zulum ediyorsa turkiye goc alirdi
@husin042 katiliyorum saldiran turkiye, savunan onlar. Nefsi mudafa islamda da vardir. Ve orda ozgurluk icin savasan herkes birer sehid sayilir.
Boş mesaj atsaydınız
Ingilizce Atsaydiniz bence cunku karsinizda PKK YOK AMERIKAN ASKERLERI VAR .Bu arada bu operasyonlada Gordukki malesef TSK bitik vaziyette bu kadar imkanla 10 km gidemedi..Iran Rusya tokatlaya tokatlaya 3 gunde kovdu bunlari.O kadar zor durumdaki TURK SILAHLI KUVVETLERI KIBRIS Savasinda Dunya birlesti Tokatlaya Tokatlaya Hemen Aldi Kibrisi.ERGENEKON BALYOZ FETO Filan Derken Gul Gibi Ordumuzu Bitirmisler.Eski Komutanlarimiz Askerlerimiz Olsa 3 gunde Ne Afrin kalirdi ne baska bir yer ki Bunuda yapti Adamlar Gecmiste
Türkiye istese afrinin üstündekileri 1 saatte afrinin altına hatta cehennemin dibine 1 yada 2 dkk da sokardı yalnız sivil insan görünümündeki teröristleri geberdıklerinde ab falan insandan sayıyo ondan yavas yavas yedire yedire ????
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