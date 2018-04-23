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Türkiye'den AKPM'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

AKPM Türk Heyeti Başkanı Kılıç, eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki göstererek, genel kuruldaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki gösterdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesini kınadı. Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan bir konferans düzenlenmesini ve terör örgütü PYD üyesi Müslim'in buraya davet edilerek sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi değerlerine ters düşen ve Avrupa Konseyi standartları yönünden kabul edilmesi mümkün olmayan bu etkinliği kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmesini ve terörist Salih Müslim’in AKPM çatısı altında bir etkinliğe katılmasını protesto etmek amacıyla, AKPM Türk Heyeti Başkanı olarak Parlamenter Meclisin Nisan oturumundan ayrılarak Türkiye'ye dönüyorum. Heyet üyelerimizin bazıları AKPM Genel Kurulunda kabul edilecek olan ve Türkiye ile ilgili atıfların yer aldığı bir kısım raporlara yönelik değişiklik önergeleri vermek ve bunları savunmak üzere AKPM'nin Nisan oturumunun kalan kısmına sınırlı biçimde katılacaklardır."

Bu arada AKPM'de düzenlenen yan etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. Müslim'in Avrupa Konseyi binasına gelişinde ve etkinlik boyunca Fransız polisi tarafından korunduğu görüldü.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını 2010-2017 yılları arasında yapan Müslim hakkında Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından farklı suçlardan kamu davası açılmış ve hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarılmıştı.

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AKPM AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Ça Avrupa Konseyi

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