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Türkiye'den Almanya'ya sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesi) Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır" - "Terör örgütü PKK'nın sembolleri ve Almanya'daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standardın en son örneğini oluşturmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesine sert tepki göstererek, "Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, üçüncü ülke siyasetçilerinin buradaki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bunun yanı sıra, Türk hükümeti yetkililerince, bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı ancak getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanması beklentisinin Alman makamlarına iletildiği kaydedildi.

Türkiye'den bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde, Alman makamlarına bu hususun hatırlatıldığı ve gerekli uyarılarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün bunlara rağmen bugün Almanya'nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK'nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standardın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanlığı miting seçim Türkiye

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