Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Zeytin Dalı Harekatı'na dair sözlerine ilişkin, "Merkel’in bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil ettiği belirtilerek, "Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi.

Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığına değinilen açıklamada, bunların da süratle temizleneceği ve güvenlik ile istikrarın tesis edileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: