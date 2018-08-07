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Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeler yapacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Önal'ın başkanlık edeceği heyetin iki ülke arasındaki sorunların çözümünü ele alması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme yapmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" ifade etmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirmiş, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

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