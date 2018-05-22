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Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin ve Suriye eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: - "Konsey, özellikle Suriye ve Filistin gibi en kritik konulara ilişkin beklentileri karşılamaktan çok uzak. Dünyanın bu iki bölgesinde tanık olduklarımız BM sisteminin 70 yıldan fazla süredir savunmak için çabaladığı tüm değerlerin görmezden gelinmesi ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir şekilde ihlali anlamına geliyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması sorumluluğunu yerine getirememekle eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunması oturumunda konuşan Sinirlioğlu, çatışmalardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna ve geçen yıl dünya genelinde çatışmaların yaşandığı sadece 6 ülkede 26 bin kişinin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına dikkati çekti.

Sinirlioğlu, ''Konsey özellikle Suriye ve Filistin gibi en kritik konulara ilişkin beklentileri karşılamaktan çok uzak. Dünyanın bu iki bölgesinde tanık olduklarımız BM sisteminin 70 yıldan fazla süredir savunmak için çabaladığı tüm değerlerin görmezden gelinmesi ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir şekilde ihlali anlamına geliyor. Masum sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde mazur görülemez. Cezasız kalınmasına son vermek için kararlı davranmalı ve gerçek hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmalıyız.'' dedi.

Dünya genelinde 65 milyondan fazla kişinin evlerinden, ülkelerinden kaçmak zorunda kaldığını ve bunların 22,5 milyonunun mülteci konumunda olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, çatışmalar nedeniyle dakikada 20 kişinin zorla yerlerinden edildiğini ifade etti.

Sivilleri korumanın en etkili yolunun çatışmaları engellemek olduğunun altını çizen Sinirlioğlu, terörle mücadeleye ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

''Uluslararası toplumun bazı üyeleri, terör tehditleri karşısında taahhütlerini yerine getirememekte. Bu tehditlerin her türlüsüne karşı ortak mücadelemizi daha da geliştirmek ve koordine etmenin yollarını aramalıyız ve bu, devlet dışı silahlı gruplarla onları meşruiyet kazanmak için propaganda aracı olarak kullanmaya teşvik edecek belgeler imzalamaktan kaçınmayı da içermeli. Bütün uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin terör örgütleri ile sözde 'taahhütname' olarak adlandırılanlar da dahil her türlü sözleşme yapmaktan kaçınması gerektiğine inanıyoruz.''

Sivilleri korumanın asıl yükümlülüğünün devletlerde olduğunu ancak devletlerin başarısız olduğu durumlarda uluslararası toplumun sivillerin korunmasına yardım etme sorumluluğu taşıdığını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin en dramatik ve uzun süreli insani krizlerden birinin yaşandığı Suriye'ye yardım eli uzatmayı sürdüreceğini söyledi.

Suriye'deki trajedinin çok yönlü etkilerini komşu ülke olarak Türkiye'nin derinden hissettiğini anlatan Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatarak, uluslararası toplumun da bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Suriye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu

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