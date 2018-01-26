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Türkiye'den Çipras'a 'agresif komşu' yanıtı: Kendi kabinesine baksın

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Davos Zirvesi'nde Türkiye'nin agresif bir komşu olduğunu söyleyen Yunanistan Başbakanı Alekis Çipras'a Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Türkiye'den Çipras'a 'agresif komşu' yanıtı: Kendi kabinesine baksın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın İsviçre Davos’ta düzenlenen forumda Türkiye’nin ‘agresif’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki bir soruya yazılı olarak yanıt verdi:

"Yunanistan Başbakanı Alekis Çipras’ın dün (24 Ocak) Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor."

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması
ÇİPRAS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Çipras İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yaptı. Çipras "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan agresif davos zirvesi Alekis Çipras

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam ne yapsın yardım alabilmek için TÜRKİYE'YE çamur atıyor batıya şirin gözüküyor
Yunandan başka ne bekliyorsunki
çok şey yapmamış aslında
Yanıtın hızına bakınca komşu haklı gibi kendin pişir kendin ye
Sanki 23 nisanda 1 günlüğüne protokolde konuşan çocuklar gibi gitmiş bizi orada şikayetçi oluyor. Yunanistan'ın başındaki çipras yaşın daha genç bazen ne dediğin kendin dahi idrak edemezken ne diye komşundan şikayetçi olup trajikomik bi duruma düşüyorsun...
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