Türkiye'den Çipras'a 'agresif komşu' yanıtı: Kendi kabinesine baksın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın İsviçre Davos’ta düzenlenen forumda Türkiye’nin ‘agresif’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki bir soruya yazılı olarak yanıt verdi:
"Yunanistan Başbakanı Alekis Çipras’ın dün (24 Ocak) Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor."
Yunanistan Başbakanı Çipras İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yaptı. Çipras "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" ifadelerini kullandı.
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