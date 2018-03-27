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Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 04:26 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doğrudan ilk uçak seferi yapıldı

ERBİL (AA) - Türkiye'nin, hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından işletilen Erbil Uluslararası Havalimanı'na açma kararının ardından 6 ay aradan sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.

THY'nin ilk uçağıyla Erbil'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren de "Daha önce Şırnak ve Mardin üzerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aşağı sürmüyordu. Şimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.

Erbil'de elektrik mühendisi olarak görev yaptığını ve iş yoğunluğuna göre ayda 3-4 kez Türkiye'ye gitmek zorunda olduğunu aktaran Ali Bilgiş ise seferlerin başlamasının en çok kendileri gibi bölgede çalışan işçiler ile iş adamlarına yaradığını kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım, geçen cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 13 Mart'ta, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını bildirmişti.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, 29 Eylül tarihinde Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu.

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Erbil Erbil Havalimanı THY Türkiye

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