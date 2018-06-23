Türkiye'den Gazzeli yaralılara maddi ve manevi şifa

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye getirilen Filistinliler, Türkiye'deki hastanelerde gördüğü muameleden maddi ve manevi her türlü hizmetten çok memnun kaldığını ifade ediyor. Türkiye'yi her açıdan "güvenli bir sığınak" olarak nitelendiren Filistinli yaralılar, Türk hükümetine, halkına, sağlık çalışanlarına ve polislere kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve güzel muameleden dolayı teşekkürlerini iletiyor. AA muhabirine konuşan Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin Ramazan Bayramından iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye getirildiğini söyledi. Hızlı bir şekilde gazilerin yaralanma süreçlerinin analiz edildiğini, en gelişmiş cihazlarla kontrol ve işlemlerinin yapıldığını, müdahale için bir yol haritası hazırlandığını aktaran Kurtuluş, tespit ettikleri en üzücü şeylerden birinin gazilere yaralanmalarının ardından gerekli tıbbi yardımların zamanında yapılmaması olduğunu ifade etti.

Kurtuluş, herhangi bir Türk vatandaşına veya üst düzey yöneticiye nasıl bir tıbbi hizmet veriliyorsa aynısının Filistinli gazilere sunulduğunu ve sunulacağını vurguladı. Bazı gazilerin ciddi yaralanmaları olduğunu aktaran Kurtuluş, şöyle devam etti: "Yaralılarımızla ilgili süreçlere baktığımızda kardeşlerimizin diz eklemlerinde ve bazılarının ise ayak bileklerinde çok ciddi yaralanmalar gördük. Gösterileri gördüğümüzde ve duyduğumuzda işin vahametini anlıyorduk ama plastik mermi kullanıldığı ve yaralama düzeyi hafif, İsrail güçlerinin düşük enerjili silahları kullandığı söyleniyordu. Şimdi gördük ki ağır tahribat verici yaralayıcı özelliğe sahip ateşli silahlar kullanılmış. Bir kardeşimizin bacağı kullanılamaz durumda. Öyle bir yaralanma ki mermi dizin ön yüzünden gelmiş arka yüzünde ciddi bir enerjiyle beraber hem sinirlerini hem de kaslarını yok etmiş. Diğer kardeşimizin ayak bileğinde yaralanma var. Bunun plastik mermi veya gaz fişeğiyle olması mümkün değil. Bunların tamamen hedefe yönelik yapılmış, ağır tahrip edici, yaralayıcı ve yüksek enerjili ateşli silahlarla oluşmuş yaralar olduğunu maalesef müşahede ettik."

-"Tüm Gazzeli yaralıları tedavi edebilecek imkan ve isteğe sahibiz" Kurtuluş, gözünden yaralanan ve gözünü kaybeden yaralıların da olduğunu belirterek, "Eğer bize tedavi imkanı sağlanabilirse, gerek sayın cumhurbaşkanımız gerek BM'nin girişimleriyle biz oradaki tüm yaralıları burada tedavi edebilecek ekipmana, donanıma ve isteğe sahibiz. Tedavilerini en güzel şekilde yaparız." diye konuştu. Başhekim Kurtuluş, sadece Gazze'ye değil, tüm İslam alemine bu olaylardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Refah Sınır Kapısından geçerek Türkiye'ye gelen Filistinli yaralılardan Ahmed Ebu Riş, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralandığını ve abluka altındaki Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için Türkiye'ye geldiğini belirtti. Türkiye'ye geliş yolculuğunda çektiği sıkıntıları anlatan Ebu Riş, "Sağ ayağımda tamamen his ve hareket kaybı olmasına rağmen çok acılar çektim. Sekiz gün bir camide konaklamak zorunda kaldım. Bu süre zarfında yaralarıma pansuman bile yapamadım." dedi. "Türklerin kendisine maddi ve manevi çok destek verdiğini" belirten Ebu Riş, "Bizim yanımızda olan büyük Türk halkına ve hükümetine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Türkiye'ye teşekkür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki ayağından yaralanan Visam Sa'de de Gazze'deki imkansızlıklar nedeniyle Mısır'a sevk edildiğini ancak tedavi için beklemek zorunda kaldığından dolayı Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Türkiye'de çok iyi bir muamele gördüğünü ifade eden Sa'de, Türk hükümetine ve kendisine iyi muamelede bulunarak sağlık hizmeti sunan Türk doktorlarına da çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Gazzeli yaralılardan Fevzi Ebu Musa da gözünden yaralandığını, retina dekolmanı (yırtılması) ve iç kanamaya maruz kaldığını belirterek, Mısır'da tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle Türkiye'ye getirildiğini kaydetti. Ebu Musa, "Türkiye'de başhekiminden doktoruna kadar herkesten çok iyi bir muamele gördüm. Hatta hastanedeki güvenlik görevlileri bile fizik tedaviye giderken bize yardımcı oldular." dedi. Mısır'da tedavisi yapılamadığı için Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Filistinli Muhammed Ebu Dan da Türkiye'deki sağlık sisteminin çok gelişmiş olduğuna ve hastanelerde her türlü sağlık hizmetinin verildiğine işaret etti.