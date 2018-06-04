HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye'den Gürcistan'daki caz festivaline destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

Türkiye'den Gürcistan'daki caz festivaline destek

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 7-8 Haziran'da düzenlenecek "9. Uluslararası Kafkas Caz Festivali"ne destek amacıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.

Tiflis'te bir restoranda düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türk Hava Yolları'nın (THY) Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, festivalin organizatörleri, Türk ve Gürcü müzisyenler ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı konuşmada, müzik, sanat ve kültürün insanların hayatlarındaki önemini vurguladı. Yazgan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sanat ve kültür gibi bir çok alanda yeni girişimleri desteklediklerini kaydetti.

9. Uluslararası Kafkas Caz Festivali, Gürcistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Tiflis Belediyesi, Gürcistan Milli Turizm Başkanlığı ile Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla düzenlenecek.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve THY'nın de destekleri ile düzenlenecek festivalde Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dan sanatçılar sahne alacak.

Festivale Türkiye'den Şentürk Öztaş, Özlem Köseoğlu, Mustafa Olgan ve Bilal Karaman katılacak.

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Marmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldıMarmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen cezaİşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları (THY) "Uluslararası Kafkas Caz Festivali"ne doğru Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan konuşması Yunus Emre Tiflis Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.