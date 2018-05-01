Türkiye'den Hollanda'ya getirilen mültecilerde artış

LAHEY (AA) - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci anlaşması çerçevesinde geçen yıl Türkiye'den Hollanda'ya getirilen mülteci sayısının arttığı bildirildi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan raporda, Türkiye'den Hollanda'ya getirilen mülteci sayısı 2016 yılında 430 iken, 2017 yılında ise bu rakamın 2130'a çıktığı belirtildi.

Raporda, bir önceki yıla göre ilk kez yapılan iltica başvurularının yüzde 19 düştüğü vurgulanırken, bu düşüşten dolayı ülkedeki mülteci kamplarındaki nüfusun yüzde 22 azaldığına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Hollanda'nın iltica taleplerini 2016 yılında yüzde 55, 2017'de ise yüzde 31 oranında olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da mültecilerle ilgili mutabakat sağlanmıştı.

