Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı. İşte Türkiye'den iftar manzaraları...

Türkiye'den iftar manzaraları

1 / 25 Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

2 / 25 Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.

3 / 25 Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.

4 / 25 Fatih Belediyesi tarafından Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında yaklaşık 30 bin kişi, 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışıyla birlikte ilk oruçlarını açtı.

5 / 25 Fatih Belediyesi'nce ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Akşam ezanının okunması ile birlikte meydanda bulunan vatandaşlar oruçlarını açtı.

6 / 25 İftar öncesi Mehter takımı Sultanahmet Meydanı'nda gösteri yaptı.

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11 / 25 Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarını yapmak isteyenler, iftar saatine böyle görüntülendiler.

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14 / 25 İstanbul'da çok sayıda vatandaş, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ilk iftarlarını Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yaptı. Vatandaşlar iftar saatini beklerken dileklerini astı.

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18 / 25 Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteyner Kenti'nde kalan Suriyeli Türkmenler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı. Ülkelerinden ve evlerinden uzakta ramazanı karşılayan Suriyeliler, buruk bir sevinç yaşıyor. Konteyner kentteki kadınlar, iftar yemeği için hummalı bir çalışma yaparken, erkekler ise çeşmelerden sofralara içme suyu taşıdı. Kampın, gündüz vakti boş olan sokaklarına akşam serinliği çökerken oyun oynayan çocukların ve komşularına yemek taşıyan gençlerin ayak sesleri sokaklarda yankılandı. Suriyeli Türkmenler, ezanın okunmasıyla dualarını edip oruçlarını açtı.

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21 / 25 Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, kentte 154 yıldır sürdürülen geleneği bu ramazanda da yaşatıyor.

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23 / 25 Ramazan ayının ilk iftarı okunan akşam namazı ile birlikte açıldı. İçişleri bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından Gökmeydan'ında açılan iftar çadırında bin 500 kişi, ezanla birlikte iftar açtı.

24 / 25 Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucuları ramazanın ilk gününü evleri yerine görev yerleri üs bölgelerinde geçirdi.