Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el-Ahmar Bedevi Bölgesi’nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır. İsrail'in bölgede gerilimi artıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."

- İsrail'in Filistinli Bedevilerin köylerini yıkması

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.