Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs’ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabulünün barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adım olduğu bildirildi.

"İSRAİL'İN BU ADIMLARINI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, İsrail devleti tarafından atılan bu adımların BM Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin karara aykırı olduğu bildirilerek, “İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail’in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz” denildi.