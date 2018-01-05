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Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunda kabul edilen bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının reddedildiğini açıkladı.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs’ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabulünün barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adım olduğu bildirildi.

"İSRAİL'İN BU ADIMLARINI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, İsrail devleti tarafından atılan bu adımların BM Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin karara aykırı olduğu bildirilerek, “İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail’in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz” denildi.

İsrail'den infial yaratacak adım!
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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
ABD mahkemesinin verdiği karar şu "Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı iran ın Irak sınırında PEJAK alan açsaydı sonuç ne olurdu? "BOP işliyor"olurdu demi Reis e BOP projesi deyip saldıran ABD Köpekleri bilsinki Sizler "ABD nin BOP Projesinin" gönüllü itlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
@palermo544 Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var! Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz! hoş gerçi siz buna da montaj dersiniz . :)) kula kul olmuş zavallılar sürüsü .
@palermo544 sen ABD Vatandaşı gemicik filoları neden geliyor feto pkk pyd ortaklıktan ıhaneti belgeli olarak bunu mu dedin italyan burakoye
@palermo544 ..oku, dinle, öğren..etrafa saldıracağına.." ben bop eş başkanıyım diyen dedenmiydi..".." biz de bop ta verilen görevi yerine getiriyoruz diyen baban mıydı ? "..bop eş başkanı olarak Mısır ' da, Tunus ' da konuşmalar yapan ve Arap Baharı havasına girip oralara da demokrasi getiriyoruz diyen yoksa amcan falan mıydı ? bunları sen unutabilir yada bilmeyerek başkalarını suçlarsın .. fakat öğreniyorsun ki..esas bağlı olan kimmiş..neyse..geç kalmış sayılmazsın öğrenmekte..zaten yaşı da yok...
@serdar_1981_alcym İran da ki gösterilere "Onurlu direniş" diyenlerden biride sensin demi ABD mahkemesinin verdiği kararda göbek atmıştın Abdullah Gül ü de göklere çıkaransın ))) lan ben sana daha ne deyimki ABD'nin BOP Projesinin itisin işte ))
@palermo544 ula ermenimisin rummusun ne dinin ne soyun belli babana sor ben kimim diye lazmyiz türkmuyuz diyen nopbaskani kimi sinra gel bilumum kuresel guclerin fahisesi barzaniyle megri halay ceken sen fetosa her istediginde yatan sen papa ile saray acan sana kim itti akit
Bak onunbununcocugu iranin da abd ninde rusyaninda taaa.. ben her sey TÜRKicin TÜRKe gore derim tabi sende bir yunan tohumu olarak keske yunan kazansaydi demene sasirmiyorum pkk acimimda imraliya metresler gidiyirmustu biri sensin dimi doru soyle
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır .
serdar batıyorsun artık.
çokta şeylerinde adamlar borusunu öttürüyor ... sen önce man adasının, rezanın hesabını ver... 10 milyar doları sen ben ödeyecez..
terörist dediğimiz bir devleti resmi olarak hukuk devleti diye tanıyoruz tanıma çıkar listenden israil den gelen turist mi etkilicek ekonomiyi halihazırda devam eden 2 tane anlaşmamız var iptal et başka ülkemi yok nedir bu ya
Red etsen ne olur
Eee Sonuç ?
@harbi_adam_1991 bağır-çağır..sonuç bu....ne diyorsun.." abd bizim iç işlerine karışamaz.." doğru..karışamaz..ama sen neden ...?
@harbi_adam_1991 sonuç Sy.Erdoğan İslam lideri olduğu için kendi yönetim biçimini yoldaşlarına uygulayacaklar adaleti daha köklü bir zemine taşıma adına ki yükümlülük Sy.Erdoğan’ın olsun.
Kıbrıs konusunda neden bu kadar hararetli değisiniz...sizde hiç utanma arlanma yok mu ? Burası dinsel bir kulvar ve size oy gelecek değil mi ? Sizi gidi iki yüzlü riykarlar sizi...İsrailden aldığınız kan paralarını yediniz ailelerine vermediniz..Yediğiniz içtiğiniz külliyen haram ne konuşsanız külliyen yalan
eeeee reddediyoruz etmesine de sonuç ne???yine kurusıkı atar gidere devam elle tutulur gözle görülür bir sanoç varmı YOK!!!sonuç alamayacağımız şeyler hakkında atar gider yapıpta Türkiye’mizi küçük duruma düşürmeyin daha fazla
Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz bende evimde yatak odamda kınıyorum.
ALLAH'IN LANETLEDİĞİ IRK YAHUDİLER ALLAH SİZİ HELÂK ETSİN İNŞALLAH
boşuna sağda solda vatan haini aramayın mynet dolu maşallah..
@albino61 Olayı özetledin ağzına sağlık...
ÖNCE MESELE ARAPLARIN İSTESELER İSRAİLİ TÜKÜRÜK İLE BOĞARLAR TÜRKİYE GERİDEN İZLEMELİ ARAPLARA GÜVENİLMEZ TARİH DE ÇOK ÖRNEKLERİ VAR
ALLAH'IN LANETLEDİĞİ IRK CHU ALLAH SİZİ HELÂK ETSİN İNŞALLAH
gulu gulu gulu
ALLAH'IN LANETLEDİĞİ IRK YAHUDİLER ALLAH SİZİ HELÂK ETSİN İNŞALLAH ,
ALLAH'IN LANETLEDİĞİ IRK YAHUDİLER ALLAH SİZİ HELÂK ETSİN İNŞALLAH.
FİLİSTİN İÇİN YIRTINIP DURUYORSUNUZ KÜZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN KILINIZI KIMILDATMIYORSUNUZ..BİRAZDA BUNLARDAN BAHSEDİN. 1 TANE ARAP ÜLKESİ DOSTUNUZ KKTC Yİ TANIDI MI?
bizde seni reddediyoruz 1100.odali sarayın muhtarı
israildekilerin çokta fifi dediklerini akpliler bile duydu...
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