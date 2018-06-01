Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine onay vermesini ve Filistinli Bedevilere ait evler için yıkım kararı almasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine ve Filistinli Bedevilere ait evlerin yıkımına yönelik kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerinde 2 bin ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin'in başkenti Doğu Kudüs’ün çevresindeki 'Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu adımları kararlılıkla reddediyoruz."

