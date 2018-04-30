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Türkiye'den Kabil'deki saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Afganistan Dışişleri Bakanlığı Kabil kınama terör saldırısı

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