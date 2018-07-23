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Türkiye'den Karadağ Emniyeti'ne eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli 18 personel için “İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi” düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü personeline “İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi” verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi kapsamında, 16-21 Temmuz'da Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli 18 kişi için “İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimde kursiyerlere insan ticareti suçu ile ilgili genel kavramlar, uluslararası mevzuat, Türkiye mevzuatı ve Türkiye’deki soruşturma teknikleri anlatıldı.

Verilen eğitimin vaka incelemeleri ile desteklendiği eğitimde kursiyerler, ülke mevzuatı ve uygulamaları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası uygulamalar ışığında fikir alışverişinde bulundu.

Eğitim programının son gününde, Karadağ Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Milovan Paviçeviç ve TİKA yetkililerinin katılımı ile sertifika töreni yapıldı.

Paviçeviç, burada yaptığı konuşmada Türk polisinin tecrübelerinin Karadağlı polislere aktarılmasının Karadağ için çok önemli olduğunu belirtti.

İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı durumlarında Karadağ’ın genellikle transit ülke olarak kullanıldığına işaret eden Paveçeviç, iki suçla da mücadelede zamanında önlem alınması açısından programın katılımcılara büyük fayda getirdiğini belirterek ülkesi ve Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü adına Türkiye’ye teşekkür etti.

TİKA ile geçmişte önemli iş birliği projeleri gerçekleştirildiğini de kaydeden Paviçeviç, bu ve bundan sonra gerçekleştirilecek eğitim programları ile bu iş birliğinin daha da ileri taşınmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını vurguladı.

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi kapsamında 2014 ve 2018 yılları arasında Karadağlı 250 polise eğitim verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Karadağ tika

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