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Türkiye'den "Kıbrıs konulu BMGK kararı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

"(Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'na ilişkin karar) Çözüm sürecinin gelecekte alabileceği şekle dair peşin hükümler kaydedilmesi, Türkiye açısından bir anlam taşımadığı gibi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de katkı sağlamamaktadır"

Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'yla (BMBG) ilgili kararına ilişkin, "Çözüm sürecinin gelecekte alabileceği şekle dair peşin hükümler kaydedilmesi, Türkiye açısından bir anlam taşımadığı gibi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de katkı sağlamamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın, Kıbrıs'ta konuşlu BMBG'nin görev süresinin uzatılmasını konu alan kararıyla ilgili, "(Kararda) Genel Sekreter'in danışmanı tarafından gerçekleştirilecek temasların sonucuna ve çözüm sürecinin gelecekte alabileceği şekle dair peşin hükümler kaydedilmesi, Türkiye açısından bir anlam taşımadığı gibi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de katkı sağlamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs'ta konuşlu BMBG'nin görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenmesine ilişkin son BMGK kararının bugün kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik Konseyi'nin BMBG'yi konu alan 27 Temmuz 2017 tarihli ve 2369 sayılı kararı ile 30 Ocak 2018 tarihli ve 2398 sayılı kararında da yer alan, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin gelecekte ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar, maalesef bu son karar metninde de muhafaza edilmiştir."

Açıklamada, Kıbrıs Konferansı'nın 7 Temmuz 2017'de sonuçsuz kalarak kapanmasının ve son müzakere sürecinin sona ermesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BMBG'ye ilişkin 10 Temmuz 2017 tarihli dönemsel raporunda, "Kıbrıs Konferansı'nın anlaşmaya varılmadan kapanmasının yarattığı hayal kırıklığına işaretle, tarafları ve özellikle adadaki iki lideri bu sonuç ve ileriye dönük muhtemel hareket tarzı üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye" davet ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bir yıldır Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde yürüttüğü değerlendirme sürecini, Genel Sekreter Guterres'in söz konusu çağrısının geniş bakış açılı anlayışı temelinde sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan hareketle, değerlendirme süreçlerine dair zemin yoklamak üzere adadaki iki taraf ve üç garantör ile temaslar için Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeye onayımız verilirken bu geçici görevlendirmenin 2017 yılında sona eren son müzakere sürecinin yeniden başlayacağı anlamına gelmediği yönündeki anlayışımız, BM tarafı nezdinde kayda geçirilmiştir. BM tarafından da bu anlayışımız teyit edilmiştir.

Gelecek dönemdeki herhangi bir sürecin ancak adadaki mevcut gerçekleri ve geçtiğimiz yarım asır boyunca sürdürülen müzakerelerden elde edilen deneyimi yansıtan bir temel üzerinde inşa edilmesi ve buna uygun beklenti ve hedeflere yönelik olması halinde başarılı olabileceğini düşünüyoruz."

- İlgili BMGK kararı

BMGK'da, Kıbrıs'taki BMBG'nin görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar tasarısı, 26 Temmuz'da oy birliğiyle kabul edilmişti.

Söz konusu kararla, BMBG'nin görev süresi 31 Ocak 2019'a kadar uzatılmıştı.

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, barış gücü misyonunun kapatılmasına karşı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de BMBG'nin küçültülmesi ya da kapatılması ihtimalinden endişe duyuyor.

GKRY'nin BMGK'ye gönderdiği ve AA muhabirinin ulaştığı mektupta da ''BMBG tartışmasız adada istikrarı sağlıyor ve gerginliği minimum seviyede tutarak Kıbrıs sorununun çözümünde de müzakerelere elverişli bir ortam sunuyor.'' ifadesine yer verilmişti.

Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'nun en küçük misyonlardan biri olduğu belirtilen mektupta, BM barış gücü misyonlarına ayrılan bütçenin sadece yüzde 0,5'inin BMBG için kullanıldığına ve BM'ye ''yük olmadığına'' işaret edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise adadaki barış gücü misyonunun ''önemli ölçüde işlevini yitirdiğine" dikkati çekiyor.

- En uzun süre faaliyet gösteren barış gücü misyonu

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan BMBG'de toplam bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay da bulunuyor.

Misyonun 55 milyon 152 bin dolarlık bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan, her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunuyor ve bütçenin geri kalanı ise BM tarafından karşılanıyor.

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu BMGK Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs KKTC

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