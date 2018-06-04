KARAKOL (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "TİKA, Kırgızistan'da çok güzel işler yaptı. Narın bölgesinde sağlık ocaklarını kurdu. Bugün de Issık Göl Bölgesi'nde tadilat edilen kreşleri açıyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörülüğü tarafından tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılmak için Karakol şehrini ziyaret eden Fırat, Belediye Başkanı Daniyar Arpaçiyev ile bir araya geldi.

Fırat, Kırgızistan'da Bölgesel Kalkınma Yılı etkinlikleri çerçevesinde, TİKA'nın Kırgızistan'da çok güzel işler yaptığını belirterek, "Narın bölgesinde sağlık ocaklarını kurdu. Bugün de Issık Göl Bölgesi'nde tadilat edilen kreşleri açıyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın kalkınma ve insani yardımları hayata geçirerek, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu anlatan Fırat, Issık Göl Bölgesi'ndeki turizm potansiyelinin gelişmesi için bölgeye Türk yatırımcıları çekmek istediklerini belirtti.

Karakol Belediye Başkanı Arpaçiyev de Fırat'ı büyükelçilik görevine atanmasından dolayı tebrik ederek, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ilişkilerini daha da ileri düzeye taşıyacağına inandığını vurguladı.

Arparçiyev, Karakol şehrinde bugüne kadar hayata geçirilen projelere değinerek, ayrıca büyükelçilik ve TİKA ile yürütülen ortak projeleri için destek beklediklerini kaydetti.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun da katıldığı görüşmede, konuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

