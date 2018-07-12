"Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesine sıcak bakıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesine sıcak baktıklarını belirtti.
Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.
Erhürman, kabulden sonra yaptığı açıklamada, "Vatandaşa daha ucuz elektrik ulaştırılabilmesinin güvence altına alınması koşuluyla Türkiye üzerinden enterkonnekte olmayı gerçekten istiyoruz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığındaki çalışma toplantısında konuyu aktardığını kaydeden Erhürman, bunun hükümet programında da yer aldığını, bu konuda hükümetin stratejisinde bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.
Erhürman sözlerini söyle sürdürdü:
"Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesi konusunda hükümetin duruşu net, buna sıcak bakıyoruz. Sonuçta şu an fuel-oil kullanıyoruz. Bunun da ne kadar dışa bağımlı ve dövize endeksli olduğu ortada. Aynı zamanda akaryakıtta da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz."
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