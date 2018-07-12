HABER

"Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesine sıcak bakıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesi konusunda hükümetin duruşu net, buna sıcak bakıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesine sıcak baktıklarını belirtti.

Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Erhürman, kabulden sonra yaptığı açıklamada, "Vatandaşa daha ucuz elektrik ulaştırılabilmesinin güvence altına alınması koşuluyla Türkiye üzerinden enterkonnekte olmayı gerçekten istiyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığındaki çalışma toplantısında konuyu aktardığını kaydeden Erhürman, bunun hükümet programında da yer aldığını, bu konuda hükümetin stratejisinde bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Erhürman sözlerini söyle sürdürdü:

"Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik gelmesi konusunda hükümetin duruşu net, buna sıcak bakıyoruz. Sonuçta şu an fuel-oil kullanıyoruz. Bunun da ne kadar dışa bağımlı ve dövize endeksli olduğu ortada. Aynı zamanda akaryakıtta da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz."

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Doğan Hakyemez için Antalya'da tören (2)- YenidenDoğan Hakyemez için Antalya'da tören (2)- Yeniden
Dijital trafiğin PC şampiyonu MynetDijital trafiğin PC şampiyonu Mynet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC KKTC Başbakanı Tufan Erhürman KKTC'ye elektrik projesi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.