HABER

Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak açılışını yapmasına yönelik protestolarda çok sayıda Filistinlinin şehit olmasının ardından Türkiye diplomatik atağa geçti - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilerek Bakanlar Kurulunda alınan kararlar kapsamında, üç günlük yas ilan edildi, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçileri istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldı - İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantıya çağrılması, Meclis Genel Kurulunun Kudüs özel gündemiyle toplanması, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıya çağrılması alınan diğer kararlar oldu - Yenikapı Meydanı ve Diyarbakır'da İsrail zulmüne karşı Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitingler düzenlenecek

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısının ardından diplomatik atağa geçen Türkiye, 3 günlük yas ilanından, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, İstanbul ve Diyarbakır'da Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitinglerin düzenlenmesine kadar birçok adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarında 55 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinli yaralandı.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralanması ve şehit olması Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilerek konuya ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara göre; Türkiye’de, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olma ve şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edildi. Türkiye, Zirve Dönem Başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü toplantıya çağıracak. Ayrıca Türkiye’nin Tel Aviv ve Washington büyükelçileri istişare amacıyla Ankara’ya çağrıldı. Meclis Genel Kurulu bugün Kudüs özel gündemiyle toplanacak. Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıya çağrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İngiltere'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte değerlendirmeler yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşen Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere liderlerle de görüşmeler yapacak.

Cuma günü öğleden sonra Yenikapı Meydanı'nda, pazar günü ise Diyarbakır'da İsrail zulmüne karşı Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitingler düzenlenecek.

Ayrıca AFAD ve Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda Gazze’deki protestolar sırasında yaralanan Filistinlilerin tahliyesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
Katliamı böyle savundu!Katliamı böyle savundu!
Erdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdırErdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs protesto Taşıma Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.