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Türkiye'den Libya'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:51 | Son Güncelleme

Türkiye'den Libya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camisi’nde cuma namazı kılan cemaati hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camisi’nde cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz. Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Libya’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önem atfetmekte ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini desteklemektedir."

Libya'nın Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 77 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Saad Ben Obadah Camii Türkiye

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