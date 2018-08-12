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Türkiye'den Libya'ya sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Türkiye'den Libya'ya sağlık desteği

TRABLUS (AA) - Libya'nın Misrata kentinde Türkiye tarafından yapımı ve donanımı sağlanan fizik tedavi merkezi yakında Libya Sağlık Bakanlığına teslim edilecek.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Sağlık Bakanlığının Facebook hesabında yayımladığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ömer Beşir Tahir'in Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Doğan'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, fizik tedavi merkezinin Libya yönetimine resmi devir işlemlerinin çok yakında tamamlanacağını kaydeden Doğan, Türkiye'nin Libya'daki sağlık ekiplerinin eğitimi için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede, Türkiye'de tedavi edilen Libyalıların tedavi masraflarının ödenmesine ilişkin konulara da değinildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulması talimatı verildiği belirtilen fizik tedavi merkezinin kısa bir sürede açılışının yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi Libya Trablus

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