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Türkiye'den Londra'daki parlamento binası dışındaki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Masum insanları hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir aracın parlamento binasının önünde gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Londra’da bugün Parlamento binası önünde bir araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrendik." değerlendirmesi yapıldı.

"Masum insanları hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer alan açıklamada, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Londra'da bu sabah bir araç, parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmıştı. Polis makamları, "Bu aşamada bunu terör olayı olarak ele alıyoruz." açıklamasını yaparken, olayda üç kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı kınama Londra saldırı

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