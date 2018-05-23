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Türkiye'den milli piyade tüfeği hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Yerli üretim milli piyade tüfeğini denenmesi için 10'dan fazla ülkeye hediye edildi - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, söz konusu ülkelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını açıkladı - Yakın zamanda satış sözleşmeleri imzalanması bekleniyor

SARP ÖZER - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 10'dan fazla ülkeye yerli üretim milli piyade tüfeği hediye ettiklerini, söz konusu ülkelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ile TÜBİTAK SAGE Arge Projeleri imza töreni için gittiği Kırıkkale'de MKE'nin ağır silah ve çelik fabrikası ile silah müzesini de ziyaret etti.

Silah müzesinde yetkililerden bilgi alan Bakan Canikli, geçmişte kullanılan silahlar ile "gazi silah" olarak nitelendirilen ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'a ait tüfeği inceledi.

Müze yetkilileri, şehit Mehmethan'a ait silahın kabza ve namlu bölümünde ağır hasar bulunduğunu, olayın yaşandığı andaki durumu korunarak sergilendiğini vurguladı.

Tüfeği yakından inceleyen Canikli, Mehmethan başta olmak üzere şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Müzedeki, diğer MPT-76'yı da inceleyen Canikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli üretim milli piyade tüfeklerini 10'dan fazla ülkeye hediye ettiklerini bildirdi.

Bu ülkelerin yerli ve milli tüfekleri deneme amacıyla kullandıklarını belirten Canikli, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Yakın zamanda milli piyade tüfeğiyle ilgili satış sözleşmelerinin imzalanması bekleniyor.
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- Özel izinle gezilen müze

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesindeki "Silah Müzesi"nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün envanter defterlerinde kayıtlı, hepsi orijinal, yaklaşık 500 eser bulunuyor.

15 Temmuz 1990'da ziyarete açılan müzede, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul ve Karadeniz halkından toplanarak Anadolu'ya kaçırılan eserler sergileniyor.

13. ve 14. yüzyıldan bugüne kadar koruyucu, delici, kesici, ateşleyici olmak üzere materyallerin tasnif edildiği müze, MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürlüğünce verilen özel izinle hafta içi gezilebiliyor.

Müzede, özellikle Osmanlı döneminde kullanılan silah, miğfer ve çelik yelekler beğeni topluyor.

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Makina ve Kimya Endüstrisi Milli Piyade Tüfeği Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TÜBİTAK SAGE

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