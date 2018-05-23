Türkiye'den milli piyade tüfeği hediyesi

SARP ÖZER - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 10'dan fazla ülkeye yerli üretim milli piyade tüfeği hediye ettiklerini, söz konusu ülkelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ile TÜBİTAK SAGE Arge Projeleri imza töreni için gittiği Kırıkkale'de MKE'nin ağır silah ve çelik fabrikası ile silah müzesini de ziyaret etti.

Silah müzesinde yetkililerden bilgi alan Bakan Canikli, geçmişte kullanılan silahlar ile "gazi silah" olarak nitelendirilen ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'a ait tüfeği inceledi.

Müze yetkilileri, şehit Mehmethan'a ait silahın kabza ve namlu bölümünde ağır hasar bulunduğunu, olayın yaşandığı andaki durumu korunarak sergilendiğini vurguladı.

Tüfeği yakından inceleyen Canikli, Mehmethan başta olmak üzere şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Müzedeki, diğer MPT-76'yı da inceleyen Canikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli üretim milli piyade tüfeklerini 10'dan fazla ülkeye hediye ettiklerini bildirdi.