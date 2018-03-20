HABER

Türkiye'den Mısır'ın Afrin açıklamasına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır"

Dışişleri Bakanlığınca, Mısır Dışişleri Bakanlığının Afrin açıklamasına ilişkin "Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır. Harekat, sivil halkı bir terör örgütünün tahakkümünden kurtararak sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın önünü açmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanlığının Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamaya yazılı cevap verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat hakkında yayımlanan 19 Mart tarihli açıklamanın reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunan ülkelerin başında gelen Türkiye, ayrılıkçı bir terör örgütüne karşı mücadele vererek bilakis Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmaktadır. Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır. Harekat, sivil halkı bir terör örgütünün tahakkümünden kurtararak sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın önünü açmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Suriye’deki siyasi çözüm çabalarını baltaladığı iddiasının tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’deki siyasi çözüm sürecinde rolü olamaz. Terörizmle mücadelenin başarılı olması için tüm bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun ikirciksiz bir tutum takınması ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmasından imtina edilmesi lazımdır. Mısır’ın Suriye topraklarını işgal etmeye yeltenen PYD/YPG gibi terör örgütlerine arka çıkmak yerine, Suriye ihtilafının çözümü konusunda samimi çaba göstermesi ve bu şekilde Arap dünyasına bir katkıda bulunması beklenir."

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Sokak ortasında liseli genç kıza taciz!
UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu! UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri açıklaması Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

İlginizi Çekebilir

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran sınırında korkunç görüntü

İran sınırında korkunç görüntü

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.