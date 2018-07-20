Türkiye'den Nijerya'da bin kişiye gıda yardımı

Türkiye'de toplanan yardımlarla hazırlanan gıda kumanyaları Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Adamder ve Abuja - İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bin kişiye gıda yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yardımların Türkiye'deki hayırseverler tarafından yapıldığını aktaran Danışan, "Gıda yardımı yaptığımız bölgelerde insani durum çok sıkıntılı ve bu nedenle pirinç ve yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttık." dedi.

Danışan, "Etnik çatışmalar, salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle yüz binlerce insanın açlık sınırında yaşadığı Nijerya’da Türk halkının gönderdiği bu yardımlar iki ülke arasında köprü vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Nijerya'da yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren Adamder ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim çalışmaları da yürütüyor.

Yaklaşık 200 milyon insanın yaşadığı Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da etnik çatışmalar, terör, salgın hastalıklar ve kıtlık ve ekonomik yolsuzluklar nedeniyle yüz binlerce insan açlık sınırının altında yaşıyor.

