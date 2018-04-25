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Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Kiliseye silahlı saldırı) Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Nijerya'nın Benue eyaletinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde bir kiliseye düzenlenen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıda 2'si rahip 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bölge zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak eyalete bağlı Guma bölgesinde 5 gün önce çıkan çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı nijerya

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