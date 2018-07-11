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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

Türkiye, Pakistan'ın Peşaver kentinde dün bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peşaver kentindeki bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı kınama Pakistan

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