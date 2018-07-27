Türkiye'den Paraguay'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Paraguay Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez ve iki pilotun yakınlarına, Paraguay hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz akşamı Paraguay’daki uçak kazasında Paraguay Tarım Bakanı Gneiting, Bakan Yardımcısı Ramirez ve iki pilotun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Paraguay hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paraguay Sivil Havacılık yetkilisi Ruben Aguilar, özel şirkete ait çift motorlu "Beechcraft Baron 58" tipi uçağın Ayolas kentinden havalandıktan kısa süre sonra başkent Asuncion'un 380 kilometre doğusundaki bataklık bölgeye düştüğünü ve kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Aguiler, uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediğini ve araştırmalara devam edildiğini duyurmuştu.
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