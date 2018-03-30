Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamanın maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla dolu olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Portekiz Parlamentosu'nca Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 29 Mart 2018'de kullanılan ifadeler kınandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, 29 Mart 2018'de yapılan açıklama maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla doludur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir."

Portekiz Parlamentosu'nun bir terör örgütünün propagandasına alet edilmesine izin verilmesinin üzüntü verici olduğu vurgulanarak, kopuk bir ideolojik körlük içinde kaleme alındığı anlaşılan bu açıklamanın Portekiz Parlamentosu'nun itibarına zarar vermekten başka bir etkisi olmayacağına işaret edildi.