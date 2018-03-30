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Türkiye'den Portekiz'e "Zeytin Dalı Harekatı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak 29 Mart 2018'de yapılan açıklama maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla doludur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir"

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamanın maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla dolu olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Portekiz Parlamentosu'nca Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 29 Mart 2018'de kullanılan ifadeler kınandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, 29 Mart 2018'de yapılan açıklama maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla doludur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir."

Portekiz Parlamentosu'nun bir terör örgütünün propagandasına alet edilmesine izin verilmesinin üzüntü verici olduğu vurgulanarak, kopuk bir ideolojik körlük içinde kaleme alındığı anlaşılan bu açıklamanın Portekiz Parlamentosu'nun itibarına zarar vermekten başka bir etkisi olmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye’nin sınır ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü bir terörle mücadele harekatı olduğu belirtilerek, "Bu harekat, terörle mücadelenin sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmeden yürütülebileceğini kanıtlamıştır. Terör örgütünün kara propagandasına konu iddialarının asılsız olduğu tek tek ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten bihaber olduğu anlaşılan Portekiz Parlamentosu’nu, Türkiye aleyhtarı dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü desteklemek yerine, ülkemizin terörle mücadele çabalarını desteklemeye ve teröre karşı ülkemizle dayanışma sergilemeye davet ediyoruz.​" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Türkiye Zeytin Dalı Harekatı

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