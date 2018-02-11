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Türkiye'den Rusya'ya taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Lavrov ile Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov uçak kazası

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