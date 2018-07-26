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Türkiye'den Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Babül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz"

Türkiye, Babül Mendep Boğazı'nda Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazıl açıklamada, "Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Babül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Seyrüsefer güvenliğini tehdit eden ve bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek bu tür provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi, dün İran destekli Husilerin saldırısına uğramış, gemi hafif hasarla kurtarılmıştı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi İran destekli Husiler tarafından terör saldırısına uğradı." ifadeleri yer almıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Husiler kınama Suudi petrol tankerleri

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