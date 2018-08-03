Türkiye'den terörist Kufodinas'ı açık cezaevine nakleden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın açık cezaevine nakledilmesine ilişkin, "Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'ta açık bir cezaevine nakledildiği hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Kufodinas'a daha önce üç kez izin kullanma hakkı tanındığı hatırlatılan açıklamada, "Bu kere (Kufodinas'ın) açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur." vurgusu yapıldı.

Söz konusu teröristin, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin ve Atina Büyükelçiliğim Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin faili olduğu belirtilen açıklamada, Kufodinas'ın Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin de failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.