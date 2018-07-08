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Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Tunus'un Cenduba vilayetinde bugün meydana gelen terör saldısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un Cenduba vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda 6 sınır muhafızının hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Tunus'la dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı Tunus Türkiye

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