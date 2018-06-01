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Türkiye’den yabancı terörist savaşçılarla mücadeleye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçılarla mücadele konusunda ilk uluslar arası sözleşme olan “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi”ne ek protokolün bugün yürürlüğe girdiği bildirildi

Yabancı terörist savaşçılarla mücadele konusunda ilk uluslar arası sözleşme olan “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi”ne ek yapan protokol Türkiye'de de yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçılarla mücadele konusunda ilk uluslar arası sözleşme olan ve 22 Ekim 2015'te Riga’da imzalanan “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol"ün iç hukuktaki onay sürecinin geçen aylarda tamamlandığı hatırlatılarak söz konusu belgenin Türkiye’de bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ek protokolün bugüne kadar 40 Avrupa Konseyi üyesi devlet ile Avrupa Birliği (AB) tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, ek protokolü onaylayıp yürürlüğe koyan ülke sayısının ise 12’ye ulaştığı kaydedildi.

Türkiye’nin ek protokolün yazım ve imza sürecine önemli katkılarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ek Protokol bağlamında, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, terörizm amacıyla bir derneğe veya gruba katılmak, terörizm eğitimi almak, terörizm amacıyla yurt dışına seyahat etmek, bu seyahatleri düzenlemek, maddi kaynak sağlamak ve kolaylaştırmak gibi fiillerin protokole taraf ülkelerin ceza mevzuatlarına suç olarak eklenmesi öngörülmektedir. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi çok sayıda terör örgütüyle aynı anda mücadele eden ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin başında gelen terörizme karşı uluslar arası çabalara sağladığı katkıyı sürdürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlığı Türkiye yabancı terörist savaşçı

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