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Türkiye'den Yemen'e sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının desteği ve TİKA işbirliğinde Taiz'de Türk Sahra Hastanesi açıldı

TAİZ (AA) - Yemen'de Türkiye Sağlık Bakanlığının desteği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde kurulan Taiz kentindeki Türk Sahra Hastanesi'nin açılışı yapıldı.

Yemen Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Abdullah Dehan, Türkiye Sağlık Bakanlığından bir heyetin de katılımıyla Taiz'deki hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Yemenli yetkililerin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli de katıldı.

Taiz Sağlık Ofisi Müdürü Abdurrahim Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada yerel makamlar adına yardımlarından, desteklerinden ve daima Yemen halkının yanında olmasından dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'den 10 kişilik bir teknik ekibin, güvenlik sorunları olmasına rağmen yaklaşık 20 günden fazla Taiz'de kaldığını ifade eden Samii, bunun takdire şayan bir tutum olduğunu aktardı.

Samii, hastaneden Taiz'in çeşitli ilçelerinden ve Lahic'in kuzey ilçelerinden 1 milyondan fazla kişinin istifade edeceğini kaydederek, 50 yatak kapasiteli hastanede, yoğun bakım, acil, ameliyat, anestezi ve röntgen birimleri bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Yemen Islah Partisi'nin internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile görüşen Parti Yüksek Heyeti Başkanı Muhammed el-Yedumi, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki desteklerinden övgüyle söz etti.

Büyükelçi Eler'den yapılan yardımlar hakkında bilgi alan Yedumi, Türkiye'nin Yemen'e verdiği desteğin iki ülke arasındaki tarihi bağların gücünü yansıttığını kaydetti.

Eler ise Türkiye'nin Yemen'de meşru hükümete desteğine devam edeceğini söyledi.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Taiz tika Yemen

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