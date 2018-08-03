HABER

Türkiye'den, Yunanistan'a '17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

 Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın, Yunanistan'daki yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın, Yunanistan'daki yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi.
Açıklama şu şekilde: "17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
İstanbul'da asayiş denetimleriİstanbul'da asayiş denetimleri
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadıAcil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.