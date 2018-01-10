TürkiyeKatar ekonomik iş birliğini geliştirme görüşmeleri

DOHA (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Sani'nin bir araya geldiği görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere ortak iş birliğini geliştirme yolları ele alındı.

Söz konusu görüşme öncesinde Metin, Katar Metroloji ve Standardizasyon Genel Kurulu Başkanı Muhammed bin Suud Muhammed el-Muslim ile görüştü. Metroloji ve standardizasyonla ilgili konuların ele alındığı görüşmede, iki taraf arasındaki ortak iş birliği anlaşmasının etkinleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Metin, Katar'ın İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne (SMIIC) üye olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katar ile Türkiye arasındaki sağlam ekonomik ve ticari ilişkilerin, 2017 yılının ilk yarısında yaklaşık 2 milyar Katar riyaline(yaklaşık 547 milyon dolar) ulaşan ticaret hacmine olumlu yansıdığı kaydedildi.

(AA)