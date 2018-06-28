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Türkiyeli Kazak gençler ata yurdunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

Türkiyeli Kazak gençler ata yurdunda

Türkiye'de doğup büyüyen Kazak gençler, Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kazakistan'ı ziyaret etti.

Kazak gençlerden oluşan 10 kişilik grup, Astana’daki Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi'nde düzenlenen “Gençler, ülkemizin geleceği” temalı yuvarlak masa etkinliğine katıldı.

Astana Valiliği Toplumsal Kalkınma Departmanı Gençlerle Çalışma Bölüm Başkanı Bakıtjan Junisbekov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, "Türkiye sizlerin vatanınız, Kazakistan ata yurdunuz. Dilimiz, dinimiz, kökümüz bir. Hepimiz bir babanın çocuklarıyız." dedi.

Junisbek, "Türkiye’de yaşayan Kazaklar, Kazakistan ile Türkiye arasındaki altın köprüdür." diye konuştu.

Kazak genci Muhammet Edige Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'a sık sık geldiğini belirterek, Türkiye’deki Kazakların kendi dili ve kültürünü unutmaması, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Doğan, "Kazak Türkleri, 1952-1953 yıllarında kitlesel olarak Türkiye’ye göç etti ve Türkiye’ye getirdikleri kültürlerini devam ettirdi. Sütlü çayı hala içiyorlar." ifadelerini kullandı.

Tuğba Dinçtürk da çocukluk hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Bir şekilde buralara gelme imkanı olmamıştı. Sonuçta geldim. Dedemler her zaman nerelerden göç ettiklerini anlatıyorlardı. Onların göç ederken çektiği bütün zorlukları bildiğim için çok merak ediyordum. Bugüne nasipmiş. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Gezi çerçevesinde gençler, Astana’nın tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra üniversiteleri, kütüphane ve müzeleri ziyaret edecek.

Türkiye'ye göç etmek üzere 1950'li yıllarda yola çıkan 20 bin Kazak'ın pek çoğu yolda hayatını kaybederken, hayatta kalan bin 800 kişi Türkiye'de Kayseri, Konya, İzmir, Niğde ve İstanbul'a yerleşti.

Resmi verilere göre Türkiye'de 20 binden fazla Kazak Türkü yaşıyor.

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