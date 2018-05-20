Türkiyeli STK’lar Mescid-i Aksa’da iftar verdi

KUDÜS (AA) - Tebessüm Derneği ve İnsan Vakfı, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir beldesinde bulunan Mescid-i Aksa’da iftar programı düzenledi.
Tebessüm Derneği ve İnsan Vakfı tarafından Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofrasında onlarca Filistinli oruçlarını açtı.
Türkiyeli STK’lar Gönüllüsü Ahmet Yasir Feten AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca iftarlarına Kudüs, Gazze, Yemen, Somali, Uganda, Etiyopya ve Suriye’de devam edeceklerini belirtti.
Mescid-i Aksa’nın kendileri için özel bir anlamı olduğunu ifade eden Feten, "Tebessüm Derneği ve İnsan Vakfı olarak işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’da Filistinli kardeşlerimizle beraber iftarımızı açacağız." dedi.
Feten, zor bir zamandan geçen işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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