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TürkiyeMakedonya Serbest Ticaret Anlaşması genişletildi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:18 | Son Güncelleme

- Ekonomi Bakanı Zeybekci ile Makedonya Ekonomi Bakanı Bekteshi, Türkiye-Makedonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişleten ortak komite kararını imzaladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi, Türkiye-Makedonya Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişleten ortak komite kararını imzaladı.

Zeybekci, Makedonyalı mevkidaşı ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Zeybekci ve Bektesh, 2000 yılında imzalanan Türkiye-Makedonya Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kurallarının Bölgesel Konvansiyon metniyle değiştirilmesine imkan veren ortak komite kararını imzaladı. Kararla ikili ve bölgesel entegrasyon arttırılarak ikili ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan, yalnızca mal ticaretini düzenleyen mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler, yatırımlar ve e-ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesi ile tarım ürünlerindeki mevcut durumun geliştirilmesi hususlarında niyet beyanında bulunuluyor.

(AA)

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