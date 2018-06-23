- "Türkiye'miz tertemiz, teröristlerden arınmış bir yer olacak"

LALE KÖKLÜ - Hatay'da yaşayan gaziler ve şehit yakınları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonuna gönülden destek veriyor. Terör örgütü PKK'nın saldırıları yüzünden evladını yitiren şehit yakınları ile terörle mücadele gazileri, Türk ordusunun PKK'ya karşı Kandil Dağı'nda yürütttüğü operasyonunların başarılı olacağına inanıyor. Terörle mücadeledeki tüm gelişmelere kayıtsız kalmadan takip eden aileler ve gaziler, TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyona da desteğini sürdürüyor. Tek temennileri ülkenin terör unsurlarından arındırılması ve başka vatan evladını şehit vermemek olan aileler, Kandil'de de ordunun başarı göstereceğine inanıyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılında Kars-Iğdır karayolu Gaziler köyünde teröristlerin nöbet yerini basması sonucu 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü kendisinin de gazi olduğunu anlattı.

Afrin'den başlayıp Kandil'e uzanan terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten Kokusever, şöyle devam etti: "Bu mücadelenin sonuna kadar gidilmesi gerektiği düşüncesindeyiz çünkü Türkiye'nin yıllardan beri terörden çektiği beladan kurtulması lazım. Türkiye'ye çok büyük zararları var. Hem gencecik insanlar şehit, gazi oluyor hem de Türkiye'nin gelişmesi adına çok büyük zararlar veriyor. Bu konuda terörle mücadeledeki operasyonların üzerine basarak söylüyorum, kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Artık bu terör belasından kurtulmamız lazım. Dağları tamamen temizlememiz lazım. Hangi sınırımızdan tehdit geliyorsa orasının temizlenmesi gerekiyor." Kokusever, yalnızca dernek bünyesindeki değil tüm Türkiye'deki şehit aileleri ve gazilerin terörle mücadelede istikrarın sağlanıp terör belasından kurtulmak istediğini paylaştı. "Artık başka şehit vermek istemiyoruz" diyen Kokusever, ihtiyaç durumunda da her zaman terörle mücadelede yer almaya hazır olduklarını vurguladı. - "Çocuklarımızın intikamı alınıyor"

Batman'da 1999'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Ömer Faruk Adaş'ın babası Mehmet Adaş da tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürülmesi taraftarı olduklarını anlattı. Teröristlerin, vatan haini ve insan düşmanı olduklarını ifade eden Adaş, "Çocuklarımızın canlarına kasteden bu zalimleri Allah kahretsin. Onlar öldükçe biz seviniyoruz, çocuklarımızın intikamı alınıyor çünkü çocuklarımızı öldürenler bunlar. Bunlar kötü insanlar." diye konuştu. Adaş, evladının ve onun gibi şehit düşen tüm güvenlik güçlerinin kendi huzurları için canlarını seve seve verdiğini aktardı. Kandil terörden temizlendiğinde şehit anne ve babalarının huzur bulacağının altını çizen Adaş, Türkiye'de de huzur olacağına inandığını paylaştı. - "İnşallah onları Kandil'e gömeriz" Bingöl'de 2000 yılında şehit düşen Ahmet Sümer'in babası Mustafa Sümer ise bir şehit babası olarak terörün tamamen temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Kandil'in temizlenmesiyle acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini belirten Sümer, "İnşallah onları Kandil'e gömeriz. Benim bir oğlum vardı, 2000'de o şehit olunca 2001'de bir oğlum daha oldu, o da askere alınırsa yine gönderirim, baktık ona sıra gelirse göndereceğiz, babası da gider, kendi de gider." şeklinde konuştu.