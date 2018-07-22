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"Türkiye'miz ve İstanbul'umuz adına güzel bir gün yaşadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" - "Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, 2419 sporcunun katılımıyla sağlıklı ve güzel bir şampiyona gerçekleştirdiklerini belirtti.

Alanında dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik konumundaki organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'miz ve İstanbul'umuz adına güzel bir gün yaşadık. 2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin spor altyapısı itibarıyla büyük yatırımlarda bulunan bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni spor tesislerine sahibiz. İnşallah bu tesisleri en güzel şekilde değerlendirmek ve halkımızın hizmetine açmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Sporun yaygınlaştığı, herkesin spora erişiminin ve spor kültürünün bir hayat anlayışı olduğu bir politikayla ülkemizin gençlerini ve kendini genç hisseden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Zihnen ve bedenen sağlıklı olmanın yolu spor kültürünü bulundurmaktan geçiyor. Halkımızın da bu organizasyona teveccühü bize ümit veriyor. İnşallah bu organizasyonların daha da artmasını temenni ediyorum."

İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir medeniyet olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bugün 50'den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz." diye konuştu.

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