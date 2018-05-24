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Türkiye'nin 234. tabiat parkı Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesine 5 kilometre mesafede, toplam 4 bin 845 dekarlık alan, Türkiye'nin 234'üncü tabiat parkı olarak ilan edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesine 5 kilometre mesafede, toplam 4 bin 845 dekarlık alan, Türkiye'nin 234'üncü tabiat parkı olarak ilan edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Veysel Eroğlu'nun imzasıyla Türkiye'nin 234'üncü tabiat parkı Kuğulu Tabiat Parkı olarak onaylandı.

Seydişehir ilçe merkezine 5 kilometre mesafede, toplam 4 bin 845 dekar alana sahip tabiat parkının tamamı orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.
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- "Konya'nın tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı, 234. tabiat parkı olarak ilan ettik. Konya'nın tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

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234. tabiat parkı ilan edildi Konya

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